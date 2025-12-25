Joven conductor chocó un móvil de Tránsito y lesionó a un agente

En horas de la mañana del jueves 25, alrededor de las 06:45, personal policial tomó conocimiento de que una camioneta Fiat Strada, con dominio uruguayo, se había dado a la fuga luego de colisionar un móvil de Tránsito Municipal que participaba de un operativo en la intersección de calles Sáenz Peña y Rivadavia, donde resultó lesionado un agente de Tránsito de 44 años de edad.

De manera inmediata, se desplegó un operativo de búsqueda, logrando localizar e interceptar el rodado en inmediaciones de calles Clavarino y República Oriental. Al descender del vehículo, sus dos ocupantes se encontraban en estado de exaltación, profiriendo insultos hacia los efectivos policiales, por lo que el personal actuante procedió a su reducción.

Como resultado del procedimiento, el conductor, un joven de 23 años, de nacionalidad uruguaya, fue aprehendido, quedando además retenida la camioneta Fiat Strada, dominio uruguayo, por personal de Tránsito Municipal, al arrojar resultado positivo de alcoholemia de 1,17 g/l.

En tanto, el acompañante, un hombre de 37 años, también de nacionalidad uruguaya, fue aprehendido por contravención, en el marco de la transgresión al artículo 43° de la Ley Orgánica 3815 y sus modificaciones vigentes, al provocar desorden en la vía pública.

Ambas personas fueron conducidas a Jefatura Departamental, por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno a cargo del Dr. Lucas Pascual.