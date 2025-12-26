Por el incendio de una vivienda trasladan a un hombre al hospital

Poco después de las 15:30 hs, bomberos de Gualeguaychú reciben el llamado para intervención en una vivienda de la zona sur de la ciudad.

Móvil 38 se dirige a calles Aguado y Furques donde se desarrollaba un incendio que afectó a varios ambientes.

Producto de las intensas llamas y alta temperatura en el lugar, personal de emergencias del hospital Centenario debió trasladar en ambulancia a una persona mayor de edad, morador de la casa, con afectaciones en su salud.

Se investiga el origen y causa del incendio.

Temas SINIESTRO