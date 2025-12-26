 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale SINIESTRO VIAL

Continúa grave el ciclista atropellado en ruta 16

El siniestro ocurrió en cercanías de Larroque cerca de la medianoche de Navidad. El hombre se habría cruzado de carril en momentos que circulaba una camioneta. Su identidad quedó sujeta a confirmación.

26 Dic, 2025, 21:42 PM

En horas de la noche, alrededor de las 23:00, se registró un siniestro vial en Cuchilla Redonda, sobre Ruta Provincial N° 16, a la altura del kilómetro 28, que involucró a una camioneta y una bicicleta.

 

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta marca Jeep Renegade, que circulaba por Ruta 16 en sentido Oeste–Este (hacia Gualeguaychú), conducida por una mujer de 53 años, colisionó con una bicicleta rodado 29, que circulaba en sentido contrario.

 

En el rodado de menor porte se desplazaba un masculino mayor de edad (identidad sujeta a confirmación), el cual fue trasladado de urgencia al hospital de la ciudad de Gualeguay, presentando lesiones de carácter graves.

En la camioneta viajaban además tres adolescentes, quienes no resultaron con lesiones, al igual que la conductora del vehículo.

 

De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas, la bicicleta habría invadido el carril de circulación de la camioneta. Asimismo, se destaca que minutos antes del siniestro se había recibido un llamado telefónico a la Comisaría Larroque, alertando sobre una persona que circulaba zigzagueando sobre la ruta, motivo por el cual un móvil policial se encontraba realizando recorridas preventivas, encontrándose con el accidente.

Como consecuencia del hecho, el tránsito permaneció interrumpido en el lugar, hasta las 01:40 horas, que se restableció la circulación vehicular.

 

Intervinieron en el siniestro personal de Comisaría Carbó, Comisaría Larroque, División Policía Científica y el Servicio Médico Sanitario de la Departamental Gualeguay.

