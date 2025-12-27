Gualeguaychú lanzó una campaña a nivel nacional con foco en el Carnaval y una nutrida agenda de verano

La campaña incluye cartelería en vía pública ubicada en accesos y avenidas principales de Buenos Aires, como Panamericana, General Paz y Tomás Edison, donde se destaca al Carnaval del País, Fiesta Nacional y principal atractivo turístico de la ciudad, como motor de la temporada estival. A esta acción se suman spots en radios nacionales bajo el lema “Gualeguaychú, un destino, todas las experiencias”, una propuesta que invita a descubrir no solo el carnaval, sino también la diversidad de actividades, paisajes y servicios que ofrece la ciudad a quienes la visitan. Entre ellos, bellezas naturales con servicios y espacios de esparcimiento para disfrutar en familia, como los balnearios de la playa de los Obeliscos, la playa con pileta del Puente Méndez Casariego y Parque del Sol, sobre el río Gualeguaychú, y el balneario Ñandubaysal, sobre el río Uruguay.

A este trabajo que se desarrolla de manera articulada con el sector privado, se suma la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, que acompaña la promoción de la ciudad con cartelería en la Autovía 14 y en distintos puntos de Gualeguaychú, promoviendo la oferta gastronómica local y fortaleciendo la experiencia turística integral.

Agenda turística de enero

La temporada de verano se iniciará con una variada agenda de eventos para residentes y visitantes. El viernes 3 de enero, a partir de las 21, comenzará una nueva edición de la Fiesta Nacional Carnaval del País, en el Corsódromo José Luis Gestro. El espectáculo a cielo abierto más grande del país se desarrollará los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 21 y 28 de febrero, y durante el feriado XXL de Carnaval los días 14, 15 y 16 de febrero.

Durante los primeros días de enero también está prevista la inauguración de la primera cancha de pádel beach, que se emplazará en la playa, en la zona de 25 de Mayo y Costanera, sumando una nueva propuesta deportiva y recreativa al aire libre.

Además, los días 8 y 9 de enero, desde las 20, en la zona portuaria se realizará el evento “A la gorra, junto al río”, que contará con bandas en vivo, food trucks y feria de artesanías, con entrada libre y gratuita, consolidando un espacio de encuentro cultural junto al río.

En la segunda quincena de enero comienza otra atractiva y colorida propuesta de la ciudad: los Corsos Populares Matecito. Este año contarán con 16 agrupaciones en escena, entre murgas y conjuntos carnavalescos. Esta fiesta popular inicia el 16 de enero y se desarrollará todos los viernes de enero y los días 6 y 13 de febrero.

Municipalidad de Gualeguaychú