Realizan tareas de poda y limpieza en la zona de la curva del Parque Unzué

El Gobierno de Gualeguaychú ejecuta una intervención integral en el Parque Unzué, más específicamente el sector previo al arco de Pueblo Belgrano, en ambos márgenes de la curva situada a metros del ingreso y egreso del Parque Unzué.

El operativo abarca un corredor verde que conecta áreas recreativas, sectores deportivos y espacios de circulación vehicular, con presencia de arbolado de distintas especies y amplias superficies de césped.

Las cuadrillas municipales desarrollan poda de ejemplares, emprolijamiento general y retiro de árboles deteriorados o que representan riesgo para peatones y conductores, sin afectar especies autóctonas.

Tras las primeras labores, se puede observar una mejora notable de la visibilidad en taludes, banquinas y senderos naturales que atraviesan el terreno en pendiente.

Para llevar adelante las labores se emplean motosierras, motoguadañas y herramientas específicas de jardinería, con cortes selectivos sobre ramas caídas, material vegetal en desuso y sectores de crecimiento desordenado.

Una vez finalizada cada etapa, camiones municipales retiran los restos de poda y los trasladan a las instalaciones de Higiene Urbana para su tratamiento.

Durante el comienzo de la semana, las acciones se concentraron en el tramo lindero al Club Carpincho, mientras que ahora se comenzó el abordaje del sector frontal, donde además de la banquina se prevé avanzar sobre el Camino de la Costa en sentido al Club Central Entrerriano y Regatas, ampliando el alcance territorial del dispositivo de mantenimiento.

El operativo también incluyó la erradicación de pequeños microbasurales que se habían formado en áreas de difícil acceso, con presencia de residuos domiciliarios dispersos entre la vegetación, lo que afectaba tanto la imagen del lugar como las condiciones ambientales.

Estas intervenciones permiten ordenar un espacio estratégico para el esparcimiento, el tránsito y la seguridad urbana de cara al comienzo de la temporada de verano, por lo que la preservación del entorno natural, junto con el control del arbolado y la eliminación de focos de suciedad, fortalecen el cuidado del patrimonio verde de la ciudad y refuerzan una convivencia más armónica entre infraestructura y paisaje.