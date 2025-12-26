 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale

Realizan tareas de poda y limpieza en la zona de la curva del Parque Unzué

Cuadrillas municipales avanzan sobre taludes, banquinas y senderos del corredor costero, con retiro de material vegetal, saneamiento de focos irregulares y traslado de residuos hacia Higiene Urbana.

26 Dic, 2025, 20:14 PM

El Gobierno de Gualeguaychú ejecuta una intervención integral en el Parque Unzué, más específicamente el sector previo al arco de Pueblo Belgrano, en ambos márgenes de la curva situada a metros del ingreso y egreso del Parque Unzué.

 

El operativo abarca un corredor verde que conecta áreas recreativas, sectores deportivos y espacios de circulación vehicular, con presencia de arbolado de distintas especies y amplias superficies de césped.

 

Las cuadrillas municipales desarrollan poda de ejemplares, emprolijamiento general y retiro de árboles deteriorados o que representan riesgo para peatones y conductores, sin afectar especies autóctonas.

 

Tras las primeras labores, se puede observar una mejora notable de la visibilidad en taludes, banquinas y senderos naturales que atraviesan el terreno en pendiente.

 

Para llevar adelante las labores se emplean motosierras, motoguadañas y herramientas específicas de jardinería, con cortes selectivos sobre ramas caídas, material vegetal en desuso y sectores de crecimiento desordenado.

 

Una vez finalizada cada etapa, camiones municipales retiran los restos de poda y los trasladan a las instalaciones de Higiene Urbana para su tratamiento.

 

Durante el comienzo de la semana, las acciones se concentraron en el tramo lindero al Club Carpincho, mientras que ahora se comenzó el abordaje del sector frontal, donde además de la banquina se prevé avanzar sobre el Camino de la Costa en sentido al Club Central Entrerriano y Regatas, ampliando el alcance territorial del dispositivo de mantenimiento.

 

El operativo también incluyó la erradicación de pequeños microbasurales que se habían formado en áreas de difícil acceso, con presencia de residuos domiciliarios dispersos entre la vegetación, lo que afectaba tanto la imagen del lugar como las condiciones ambientales.

 

Estas intervenciones permiten ordenar un espacio estratégico para el esparcimiento, el tránsito y la seguridad urbana de cara al comienzo de la temporada de verano, por lo que la preservación del entorno natural, junto con el control del arbolado y la eliminación de focos de suciedad, fortalecen el cuidado del patrimonio verde de la ciudad y refuerzan una convivencia más armónica entre infraestructura y paisaje.

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso