Realizaron mejoras en el Balneario Municipal

Con la llegada de la temporada de verano, el Gobierno de Gualeguaychú concretó una serie de intervenciones en el Balneario Municipal, situado en la Costanera, en el sector de los Obeliscos.

En uno de los puntos más reconocibles del paseo costero, se realizó la puesta en valor y trabajos de pintura precisamente en los Obeliscos de la Costanera, uno de los puntos más característicos y particular de nuestra ciudad y que tras estas labores recuperaron su presencia visual dentro del paisaje urbano.

Se colocaron más de cien toneladas de arena blanca tanto en la playa ubicada frente a los Obeliscos como en el sector situado frente a la pileta del Puente Méndez Casariego. A su vez, el tramo comprendido entre dicho puente y el hotel Guayrá recibió tareas de limpieza profunda y nivelación, con el propósito de mejorar la transitabilidad peatonal.

Para el desarrollo de estos trabajos se dispuso una motoniveladora destinada a definir pendientes y emparejar el terreno, dos palas cargadoras que permitieron retirar y redistribuir materiales, y un tractor con rodillo encargado de compactar la superficie, lo que aseguró estabilidad en el armado de las áreas de descanso sobre la arena.

Iluminación y pintura

El acondicionamiento del Balneario Municipal también incluyó el arreglo completo del sistema de iluminación y la incorporación de nuevas luminarias, una mejora clave para extender el uso del predio en horarios nocturnos y fortalecer la percepción de seguridad.

En paralelo, el personal municipal avanzó en la recuperación del mobiliario existente: se pintaron y repararon bancos, mesas y equipamiento deportivo, con especial atención en los dos aros de básquet y en los arcos de fútbol del playón, elementos que sostienen la práctica recreativa cotidiana.

Otro punto relevante fue la intervención sobre la reja perimetral del sector de playa, junto con la restauración integral de la ducha ubicada en el acceso, dispositivo esencial para la higiene luego del contacto con el río y la arena.

Estas acciones fueron realizadas de forma coordinada entre las direcciones de Obras Públicas, Espacios Verdes e Higiene Urbana, las cuales aportaron tanto recursos humanos como parque automotor.