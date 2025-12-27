Alerta amarillo por altas temperaturas en Gualeguaychú y sur de Entre Ríos

La Dirección Gral. de Operaciones del Barómetro de Argentina, informa un aviso establecido por el SMN por altas temperaturas para la Localidad de Zárate, alrededores y también el sur de Entre Ríos.
📅 Período de vigencia: 24hs desde las 18 de este sábado.
🔎 Nivel amarillo | Temperaturas extremas.
Pueden generar un impacto leve a moderado en la salud. Se recomienda especial precaución a grupos de riesgo:
✔️ Niños y niñas.
✔️ Personas mayores de 65 años.
✔️ Personas con enfermedades crónicas.
Se solicita a la comunidad que adopten medidas preventivas ante este fenómeno adverso.
Unidad Civil de Emergencias