Alerta amarillo por altas temperaturas en Gualeguaychú y sur de Entre Ríos

La Dirección Gral. de Operaciones del Barómetro de Argentina, informa un aviso establecido por el SMN por altas temperaturas para la Localidad de Zárate, alrededores y también el sur de Entre Ríos.

📅 Período de vigencia: 24hs desde las 18 de este sábado.

🔎 Nivel amarillo | Temperaturas extremas.

Pueden generar un impacto leve a moderado en la salud. Se recomienda especial precaución a grupos de riesgo:

✔️ Niños y niñas.

✔️ Personas mayores de 65 años.

✔️ Personas con enfermedades crónicas.

Se solicita a la comunidad que adopten medidas preventivas ante este fenómeno adverso.

Unidad Civil de Emergencias