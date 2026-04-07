Entre lunes y martes llovieron 36 mm en Gualeguaychú. ¿Cuándo vuelve la inestabilidad?

En el anochecer de este martes dejó de llover en la ciudad de Gualeguaychú. Desde el lunes, la lluvia acumulada fue de 36,2 mm.

El lunes, el caudal de lluvia llegó a 28,4 mm y el martes a 7,8mm.

En Irazusta, el total fue de 65 mm, y en zona de arroyo Gualeyán de 30 mm.

A las 19 de este martes, el Servicio Meteorológico Nacional anunció el cese de alertas.

Cómo sigue el tiempo

El pronóstico para los próximos días cambió en las últimas horas.

Se anuncian posibles lluvias en la tarde del sábado.

Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 12 y 16 grados y las máximas en estos días entre 21 y 23 grados, con ascenso hasta 25-26 grados para el fin de semana.

El río Gualeguaychú

Altura del río en el puerto local: 1,73 m