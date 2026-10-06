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Guale POLICIALES

Encontraron oculta entre pastizales una moto que había sido robada

La Honda Wave fue hallada sin patente en inmediaciones de Bv. Daneri y calle 467. Tenía pedido de secuestro vigente desde agosto.

6 Oct, 2026, 21:34 PM
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Una motocicleta que contaba con pedido de secuestro por robo fue encontrada durante la tarde de este martes, oculta entre la vegetación en una zona de pastizales de Gualeguaychú.

 

El procedimiento se realizó alrededor de las 18:40, luego de que personal de la Comisaría Novena fuera alertado por la Sala de Comando Radioeléctrico sobre la presencia de una moto aparentemente abandonada en inmediaciones de Bv. Daneri y calle 467.

 

Al inspeccionar el sector, los efectivos localizaron entre los pastizales una Honda Wave de 110 cc, que se encontraba sin patente colocada.

 

Tras verificar el número de cuadro, constataron que la motocicleta tenía un pedido de secuestro vigente relacionado con una denuncia por robo realizada el pasado 15 de agosto.

 

El fiscal en turno dispuso el secuestro del rodado y la continuidad de las actuaciones correspondientes.

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