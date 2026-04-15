Encontraron muerto a un interno de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

En horas de la mañana de este miércoles, en la apertura de los pabellones de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, tarea que realiza el personal de guardia, encontraron muerto al interno Miguel Magallán.

En el mes de enero el interno fue trasladado al hospital Centenario y permaneció internado por problemas de salud. Ahora se investigan las causas del fallecimiento.

El hallazgo se produjo en el módulo C de la unidad penal de El Potrero, que contiene a unos 100 internos.

Se debe tener presente que toda muerte en un contexto de encierro se presume violenta, quedará observar el criterio que adopte el fiscal en turno que interviene en la causa y requerir la pertinente autopsia.