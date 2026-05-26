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Guale 25 DE MAYO

El operativo nocturno de Higiene Urbana dejó impecable el Parque de la Estación

Tras la multitudinaria celebración del 25, el personal municipal realizó 25 viajes con cinco camiones volcadores y utilizó ocho volquetes.

26 May, 2026, 18:56 PM

El Gobierno de Gualeguaychú desplegó un operativo de limpieza de gran escala en el Parque de la Estación tras la Fiesta del 25 de Mayo, que convocó a unas 50.000 personas en el predio para la celebración del Día de la Patria.

 

La Dirección de Higiene Urbana inició los trabajos durante la madrugada del martes, a las 2 de la mañana, con 25 operarios distribuidos en cinco camiones volcadores y dos máquinas recolectoras destinadas al levantamiento de residuos y restos de puestos.

 

Los camiones completaron más de 25 viajes para retirar los restos de madera y la basura acumulada, mientras el camión volquetero ejecutó ocho cargas completas hasta su punto de descarga.

 

A las 5 de la mañana el operativo avanzó hacia una segunda fase de limpieza fina y sectorizada dentro del predio, con 20 personas destinadas de forma exclusiva al sector de tribunas y la pasarela.

 

Personal de la Dirección de Espacios Verdes se sumó a los trabajos con una doble función: colaborar en la limpieza general y desmontar la decoración alegórica patriótica que estuvo dispuesta en el interior del Parque de la Estación.

 

Los trabajos se extendieron hasta pasado el mediodía, cuando quedaron en condiciones el predio completo, las dos calzadas de avenida Estrada y los sectores aledaños.

 

La magnitud del operativo refleja la escala de planificación logística que exige una celebración de estas dimensiones: movilizar en pocas horas los medios humanos y materiales necesarios para restituir un espacio público a su estado habitual es, en sí mismo, parte del servicio que el Gobierno de Gualeguaychú presta a la comunidad cada vez que la ciudad elige festejar en grande, como lo fue en el caso de la vigésima quinta edición de la Gran Fiesta del 25 de Mayo.

Temas

25 DE MAYO LIMPIEZA HIGIENE URBANA OPERATIVO DÍA DE LA PATRIA FIESTA DEL 25

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