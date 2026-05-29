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Guale INTENTO DE FEMICIDIO

Pedirán 15 años de pena para el policía Corvalán por tentativa de femicidio

Esperan fecha del juicio. La joven mujer atacada quedó con secuelas para su movilidad. El autor del disparo está detenido en la Unidad Penal 9.

29 May, 2026, 09:42 AM

El fiscal Jorge Gutiérrez y el abogado Pablo Di Lollo, abogado querellante, pedirán 15 años contra el policía Mauricio Corvalán, quien el 24 de agosto de 2025 intentó matar a su pareja, Carolina Huck, y luego tratara de quitarse la vida.

 

El hecho ocurrió en la vivienda que ambos ocupaban en Rioja y Gutenberg, y el lamentable episodio habría sido frente a la hija de ambos, de 5 años de edad.

 

Se trata de un caso de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. La pena planteada por Fiscalía y la querella será de 15 años.

 

Pablo Di Lollo, abogado de Carolina Huck, dijo en RADIO MÁXIMA que “fue remitida a juicio la causa, impulsada por el fiscal Jorge Gutiérrez, lo que marca la finalización de la etapa de pruebas”.

 

El policía se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal 9 de El Potrero. En tanto, Di Lollo manifestó que “Carolina está en su domicilio y realiza un proceso de recuperación que será larga y complicada, ella todavía está muy impactada por lo sucedido”.

 

Ante una consulta, Di Lollo aseguró que “la madre no autoriza ni va a autorizar una visita de la hija al padre”.

 

Carolina Ivana Huck, de 30 años, trabajaba como docente y secretaria de una escuela de educación especial. A las 21,30 del 24 de agosto del año pasado, tras alguna discusión, el policía tomó su arma reglamentaria y disparó contra la joven mujer, impactándola en el abdomen y causándole heridas graves, lo que le dejó secuelas en su movilidad. Luego intentó quitarse la vida en la vereda.

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