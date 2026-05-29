Pedirán 15 años de pena para el policía Corvalán por tentativa de femicidio

El fiscal Jorge Gutiérrez y el abogado Pablo Di Lollo, abogado querellante, pedirán 15 años contra el policía Mauricio Corvalán, quien el 24 de agosto de 2025 intentó matar a su pareja, Carolina Huck, y luego tratara de quitarse la vida.

El hecho ocurrió en la vivienda que ambos ocupaban en Rioja y Gutenberg, y el lamentable episodio habría sido frente a la hija de ambos, de 5 años de edad.

Se trata de un caso de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. La pena planteada por Fiscalía y la querella será de 15 años.

Pablo Di Lollo, abogado de Carolina Huck, dijo en RADIO MÁXIMA que “fue remitida a juicio la causa, impulsada por el fiscal Jorge Gutiérrez, lo que marca la finalización de la etapa de pruebas”.

El policía se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal 9 de El Potrero. En tanto, Di Lollo manifestó que “Carolina está en su domicilio y realiza un proceso de recuperación que será larga y complicada, ella todavía está muy impactada por lo sucedido”.

Ante una consulta, Di Lollo aseguró que “la madre no autoriza ni va a autorizar una visita de la hija al padre”.

Carolina Ivana Huck, de 30 años, trabajaba como docente y secretaria de una escuela de educación especial. A las 21,30 del 24 de agosto del año pasado, tras alguna discusión, el policía tomó su arma reglamentaria y disparó contra la joven mujer, impactándola en el abdomen y causándole heridas graves, lo que le dejó secuelas en su movilidad. Luego intentó quitarse la vida en la vereda.