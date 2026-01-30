En el entierro de los corsos se presentará "La muerte de Cartoon Network"

Mariano Vera, uno de los amigos que presentará la carroza en el entierro, dijo que la música fue grabada por el grupo Sueños. Cada uno de los amigos se vestirá como Scooby Doo, Johny Bravo, Los Picapiedras y otros personajes. El entierro de carnaval en los corsos Matecito será el viernes 13 de febrero.

Su desfile irá acompañado de una canción grabada especialmente para la ocasión, grabada por ellos mismos.