 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ENTIERRO

En el entierro de los corsos se presentará "La muerte de Cartoon Network"

Un grupo de amigos se reunió para participar en el entierro del carnaval con el título de “El entierro de Cartoon Network”, al observar que entre los niños cambió la forma de mirar dibujos animados.

30 Ene, 2026, 09:20 AM

Mariano Vera, uno de los amigos que presentará la carroza en el entierro, dijo que la música fue grabada por el grupo Sueños. Cada uno de los amigos se vestirá como Scooby Doo, Johny Bravo, Los Picapiedras y otros personajes. El entierro de carnaval en los corsos Matecito será el viernes 13 de febrero.

 

Su desfile irá acompañado de una canción grabada especialmente para la ocasión, grabada por ellos mismos.

Temas

ENTIERRO CORSOS MATECITO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso