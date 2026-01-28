Se realizará una muestra artística de Cecilia Chesini en el Antiguo Mercado y Vieja Terminal

El próximo 30 de enero al 22 de febrero, se presentarán las obras de la artista Cecilia Chesini, denominada “Cartografías Sensibles”, en el local n° 9, del Antiguo Mercado y Vieja Terminal.

En la iniciativa trabajan la Dirección de Cultura, conjuntamente con el Antiguo Mercado y Vieja Terminal, y tiene por objetivo impulsar acciones culturales para favorecer a los movimientos artísticos que buscan expresar ideas, emociones, y visiones del mundo.

“En esta serie el color y la línea trazan una geografía interior: un mapa del tránsito entre el caos y la forma, desde la angustia del ser hacia el impulso vital de volver a florecer. La cartografía no es topográfica, sino emocional. En la repetición de gestos y formas orgánicas late una energía de crecimiento -una metáfora visual del retorno de la vida, de la creatividad que vuelve a circular tras años de quietud. Estas piezas conforman un corpus orgánico centrado en el gesto fluido, la expansión del color y la línea como huella vital. Son obras donde el pigmento se comporta casi como un organismo vivo: se extiende, se retrae, se interconecta, generando una sensación de respiración o pulso. Esta obra puede leerse como un conjunto de mapas de un proceso de resurrección, donde el arte no representa, sino que reorganiza el mundo interior; donde cada mancha es un vestigio de oscuridad transformada en luz, y cada línea, una coordenada hacia el reencuentro con uno mismo”, explicó la artista al respecto.

Se invita a la comunidad a visitar la muestra a partir del viernes 30 de enero, en los siguientes días y horarios: de lunes a viernes de 17 a 22, sábados y domingos, de 10 a 13 y de 17 a 22, en el Local n° 9, en el Antiguo Mercado y Vieja Terminal con ingreso por las calles Chalup y Bolívar.