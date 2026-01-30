 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale SOLAR DEL ESTE

Solar del Este recibe a "Cazadores" para disfrutar el fin de semana

Para este fin de semana, el balneario camping Solar del Este presentará “Cazadores” de Concepción del Uruguay. Lo anunció en MÁXIMA Rubito Peña, quien destacó que los días soleados serán la compañía ideal para el finde en Solar.

30 Ene, 2026, 11:05 AM

Ya pasaron un montón de bandas y artistas por el escenario de Solar, Rubito confirmó que "Tres cuartos rock" abrió el primer fin de semana. También estuvo presente la batucada de Kamarr, Tempo de Samba, entre otros invitados. El ultimo fin de semana pasó Uriel Lozano.

 

La "Juntada de los artistas" también llega a Solar del Este. Dj Pipo dirá presente.

SOLAR DEL ESTE

