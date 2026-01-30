Solar del Este recibe a "Cazadores" para disfrutar el fin de semana

Ya pasaron un montón de bandas y artistas por el escenario de Solar, Rubito confirmó que "Tres cuartos rock" abrió el primer fin de semana. También estuvo presente la batucada de Kamarr, Tempo de Samba, entre otros invitados. El ultimo fin de semana pasó Uriel Lozano.

La "Juntada de los artistas" también llega a Solar del Este. Dj Pipo dirá presente.

