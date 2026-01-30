“La temporada turística va de menor a mayor”, analiza Adrián Romero

“Ayuda el clima también, al comienzo de la temporada no nos ayudó mucho la inestabilidad”, analizó Romero.

"El turista está como más austero en todo lo que es el consumo, se nota más en la parte gastronómica", dijo Romero.

"Siempre supimos que, al menos en Gualeguaychú, enero fue el mes más flojo. La alegría es que viene en crecimiento semana a semana, no hemos podido remontar lo que pasa durante la semana, pero si viene creciendo 10 o 15% fin de semana tras fin de semana", comentó Romero.

"Estamos muy fuertes a nivel promoción en gráfica, radios y redes, y se empiezan a ver los resultados. La tendencia es muy parecida en el país, pernoctes más cortos, mucho recambio, días de semana con menos turistas. Cambiamos el perfil de lo que se venía haciendo", explicó el director de Turismo de la ciudad.

"Si la situación macro del país, cambia o mejora, todos vamos a mejorar", dijo sobre la situación actual del país.