Guale TEMPORADA TURISTICA

“La temporada turística va de menor a mayor”, analiza Adrián Romero

Adrián Romero, director de Turismo de Gualeguaychú, dijo en RADIO MÁXIMA que “la temporada va de menor a mayor, y “para este fin de semana, aparenta que va a ser el mejor fin de semana de enero”.

30 Ene, 2026, 09:04 AM

“Ayuda el clima también, al comienzo de la temporada no nos ayudó mucho la inestabilidad”, analizó Romero.

 

"El turista está como más austero en todo lo que es el consumo, se nota más en la parte gastronómica", dijo Romero.

 

"Siempre supimos que, al menos en Gualeguaychú, enero fue el mes más flojo. La alegría es que viene en crecimiento semana a semana, no hemos podido remontar lo que pasa durante la semana, pero si viene creciendo 10 o 15% fin de semana tras fin de semana", comentó Romero.

 

"Estamos muy fuertes a nivel promoción en gráfica, radios y redes, y se empiezan a ver los resultados. La tendencia es muy parecida en el país, pernoctes más cortos, mucho recambio, días de semana con menos turistas. Cambiamos el perfil de lo que se venía haciendo", explicó el director de Turismo de la ciudad.

 

"Si la situación macro del país, cambia o mejora, todos vamos a mejorar", dijo sobre la situación actual del país.

Temas

TEMPORADA TURISTICA Ciudad RADIO MÁXIMA TURISMO TEMPORADA

