Guale CARNAVAL

Zapateros especializados van arreglando el calzado de las bailarinas: los “heridos” del Carnaval que no se ven

“Los lunes, los martes, llegan los heridos del Carnaval. La pasarela es larga y con el ritmo que le imprimen las chicas, los zapatos se van desgastando, se despintan, los tacos se dañan”, manifestó Any.

30 Ene, 2026, 10:00 AM

"Los tacos van de 10 a 15 centímetros de alto, los antideslizantes son una media suelina de goma para que puedan tener el control del zapato, para evitar un paso en falso", explicó el especialista.

 

"También en la zapatería se tiñen los zapatos del color que necesite la comparsa. El cuero tiene un proceso para teñirlo, porque hay que limpiarlo con activador y pasarle fuego…en sintético se trabaja en frío", agregó Omar.

 

 

Omar Sosa y su esposa reciben decenas de zapatos.

 

"A veces no se presta atención a ciertas cuestiones que tiene el Carnaval, beneficia directa e indirectamente a muchas personas, hay que cuidar este espectáculo de la mejor manera posible. Se genera una especie de derrame en un montón de rubros", agregó Omar.

Temas

CARNAVAL ZAPATEROS

