 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale DONAR EN VIDA

Donar en Vida organiza una nueva acción solidaria

La ONG Donar en Vida organiza para el martes 10 de febrero un torneo de burako en el Paseo Munilla, con una inscripción de 10 mil pesos. Lo anunció en RADIO MÁXIMA Susana Olivera, a cargo de la institución benéfica.

30 Ene, 2026, 10:41 AM

La ONG apadrina a pacientes con leucemia. Actualmente tiene tres ahijados, y ahora también un niño de 7 años de Gualeguay que padece de un tumor, de una familia muy humilde. Por estos días se sumó una niña de Gualeguaychú con un tumor y es atendida en el Garrahan y su familia necesita acompañamiento.

 

Por otra parte, confirmó que Gualeguaychú fue elegida sede para el encuentro nacional de Ongs de todo el país. El evento se realizará el 11 de septiembre, pueden llegar a venir a la ciudad hasta 38 ongs, "generalmente no vienen todas, pero vienen muchas, y médicos del Garrahan y del Incucai", agregó.

 

Temas

DONAR EN VIDA ENCUENTRO Ciudad RADIO MÁXIMA SOLIDARIDAD

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso