Donar en Vida organiza una nueva acción solidaria

La ONG apadrina a pacientes con leucemia. Actualmente tiene tres ahijados, y ahora también un niño de 7 años de Gualeguay que padece de un tumor, de una familia muy humilde. Por estos días se sumó una niña de Gualeguaychú con un tumor y es atendida en el Garrahan y su familia necesita acompañamiento.

Por otra parte, confirmó que Gualeguaychú fue elegida sede para el encuentro nacional de Ongs de todo el país. El evento se realizará el 11 de septiembre, pueden llegar a venir a la ciudad hasta 38 ongs, "generalmente no vienen todas, pero vienen muchas, y médicos del Garrahan y del Incucai", agregó.