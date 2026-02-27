Comenzó la construcción del sistema de desagües en la conexión de Alsina con ruta 136

En el marco de la obra de apertura de avenida Alsina hasta su vinculación con la Ruta Nacional N°136, esta semana inició la ejecución del sistema hidráulico previsto para acompañar la nueva traza.

La intervención contempla la instalación de una alcantarilla lateral de sección circular de 1000 milímetros de diámetro, destinada a conectar el tendido proyectado sobre Calle 502 con calle Padre Schachtel.

La tarea requiere de excavaciones de profundidad considerable, la conformación de una base estabilizada y la colocación de conductos premoldeados de hormigón. Para su emplazamiento se emplean retroexcavadoras de gran porte, equipos de izaje y dispositivos topográficos que aseguran cotas precisas y pendientes adecuadas para el escurrimiento. Cada pieza se asienta sobre una cama compactada, con control técnico permanente en el alineamiento y nivelación.

Durante la próxima semana se ejecutará una segunda estructura hidráulica, esta vez de hormigón armado tipo cajón, compuesta por dos vanos de 1,50 metros de alto por 2,50 metros de ancho cada uno.

Esta obra se dispondrá en forma perpendicular a Calle 502 y permitirá conducir los excedentes hídricos provenientes del barrio San Isidro y del sector intervenido sobre avenida Alsina.

Ambas soluciones incorporarán cabezales laterales que optimizan el ingreso y egreso del caudal, reducen erosiones y aportan estabilidad al conjunto.

Además, estas infraestructuras asegurarán la transitabilidad en el nuevo corredor incluso ante precipitaciones intensas debido a que ordenará el drenaje superficial y evitará acumulaciones que comprometan la calzada.

La obra integral sobre avenida Alsina consolidará un corredor estructural para el ingreso y egreso del tránsito pesado, disminuirá conflictos vehiculares y fortalecerá la conectividad del norte de la ciudad.

El proyecto abarca el tramo hasta su intersección con Calle 136 y continúa por esta arteria en dirección a Primera Junta, lo que establece una vinculación directa con la Ruta Nacional N°136, el Acceso Norte y mencionada avenida.

Los trabajos incluyeron la determinación del trazado definitivo, la definición de niveles y la compactación del suelo para garantizar capacidad portante y continuidad vial.

En sectores consolidados se aplicó mejorado con brosa, mientras que en áreas abiertas se avanzó con apertura de calle y estructuración de base acorde a las exigencias actuales y futuras.

A comienzos de mes se ejecutaron tareas de definición de anchos y conformación del perfil, estabilización del terreno y adecuación del paquete estructural entre calle Federación y la curva que retoma hacia la Ruta Nacional 136. Las labores cuentan con motoniveladoras, cargadoras frontales, camiones volcadores y maquinaria de excavación, además de instrumental técnico para control geométrico.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales, lo cual reafirma el compromiso del Gobierno de Gualeguaychú con la mejora continua del espacio público y la trama vial.

La incorporación de infraestructura hidráulica en una obra de conectividad no constituye un complemento accesorio, sino una condición indispensable para su durabilidad al ordenar el escurrimiento, proteger la base estructural y prever escenarios climáticos exigentes implica proyectar a largo plazo.

Con esta intervención, el Gobierno de Gualeguaychú fortalece su sistema vial, reduce vulnerabilidades y consolida una matriz urbana preparada para sostener el crecimiento con criterios técnicos y planificación sostenida.

Temas OBRA PUBLICA