El Superior Tribunal confirmó la condena del policía Mauricio Gómez

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó la impugnación extraordinaria presentada por el abogado defensor, y confirmó la condena del sargento de la Policía de Gualeguaychú, Mauricio Gómez.

El policía ya tenía la confirmación de la Cámara de Casación de Concordia, con una pena de 17 años de prisión por el homicidio de Iván Pérez, de 24 años, ocurrido en 2019.

La primera condena había sido del jurado popular de Gualeguaychú, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en el caso de Iván Pérez, en el barrio Molinari.

En la mañana del 9 de octubre de 2019, en el marco de una persecución policial, Gómez disparó con su arma 9 milímetros a unos 100 metros del joven, quien falleció por un disparo en la nuca.