El acto protocolar del 25 de Mayo comenzará a las 10 en la Plaza San Martín

El cronograma comenzará a las 9:45 con la concentración en plaza San Martín. A las 10:00 se realizará el izamiento de la Bandera junto al Himno Nacional Argentino, la ofrenda floral, el ingreso a la Catedral San José y la celebración del Tedeum.

La segunda parte de la jornada se desarrollará desde las 11:30 en el Parque de la Estación, donde tendrá lugar la revista y saludo a los efectivos formados, la presentación de autoridades, las palabras del presidente municipal Mauricio Davico y el desfile de abanderados, escoltas y efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Escenario en el Corsódromo

A las 12:30 está previsto el comienzo de la celebración central con el Gran Pericón Nacional, uno de los momentos más convocantes de la jornada, que cada año reúne a instituciones, bailarines, estudiantes y vecinos en torno a las tradiciones patrias.

Posteriormente, las parejas bailarán chamamé y quedará abierto el escenario para la presentación de los distintos artistas durante toda la tarde, hasta las 18, en que está previsto el gran candombre con antorchas y el acompañamiento en vivo de a cargo de la banda La Furia del Oeste.

El festejo tendrá este año una proyección nacional a partir de la cobertura que realizará la productora del programa "Re Despiertos" que se emite por TN. En ese marco, la celebración contará con la participación de La Mily, artista invitada, quien se presentará como parte de la propuesta que acompañará la generación de contenidos desde Gualeguaychú.

Prensa Municipal

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