Con los eventos del fin de semana Gualeguaychú superó el 50% de ocupación

El fin de semana dejó como resultado una programación variada en Gualeguaychú, con iniciativas que convocaron tanto a residentes como a visitantes y generaron presencia constante en distintos sectores de la ciudad. En este contexto, la ocupación en alojamientos habilitados superó el 50% de reservas, reflejando un desempeño positivo para un período común de abril, sin feriados, impulsado por la agenda de propuestas desarrolladas.

Entre las principales iniciativas se destacó la Customs Cars Expo Auto 2026, que durante tres jornadas tuvo lugar en los Galpones del Puerto. La muestra reunió a 10.500 personas y contó con más de 600 vehículos, incluyendo modelos contemporáneos y clásicos, 45 puestos de marcas en el interior del predio y otros 15 en el sector exterior. Como premio principal se sorteó un cupé Chevy SS modelo 1971, que tuvo como ganador al vecino Roberto Müller. Durante la jornada del sábado, la viceintendenta Julieta Carrazza hizo entrega a los organizadores de la resolución del Concejo Deliberante que declara de interés municipal la primera edición de la muestra, reforzando el acompañamiento institucional a iniciativas impulsadas desde el ámbito privado.

En paralelo, el deporte tuvo su espacio con la definición del Campeonato de Aguas Abiertas 2025/2026, que se llevó adelante el domingo en el Balneario Municipal. La instancia reunió a más de 200 nadadores provenientes de distintos puntos del país, junto a participantes locales y de la República Oriental del Uruguay.

Nadadores en el río Gualeguaychú

Por otra parte, el “Apronte” de Lazos Run se realizó el sábado en el Mercado del Munilla, donde se reunieron más de 50 corredores y caminantes. En ese marco, se recolectaron alimentos no perecederos destinados al Hogar de Ancianos, en una acción solidaria impulsada junto a Pelucas de Esperanza. La jornada permitió reconocer parte del circuito de la competencia prevista para el 10 de mayo.

Motores con corazón

El perfil comunitario también se reflejó en la caravana “Motores con corazón”, que convocó a más de 125 motos de diversas marcas pertenecientes a la agrupación “Dos Ruedas Gualeguaychú”. La recorrida inició en el Antiguo Mercado y Vieja Terminal y finalizó en el Mercado del Munilla, con presencia de participantes de distintos puntos de la provincia, Buenos Aires, Córdoba y de la República Oriental del Uruguay.

Este conjunto de actividades se articuló con la oferta turística permanente de Gualeguaychú, que durante todo el fin de semana continuó recibiendo consultas y visitantes, reafirmando su posicionamiento como destino elegido durante el año.

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