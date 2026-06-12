El sector comercial aguarda con expectativas el Día del Padre

La presidenta del Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú, Eugenia Garbino, dijo en RADIO MÁXIMA que el sector espera con buenas expectativas el Día del Padre.

“Es muy corta la semana, pero es fundamental porque es el Día del Padre”, describió Garbino.

“El lunes van a abrir algunos comercios, principalmente los que no tienen empleados, pero varios no van a abrir, Y el sábado van a abrir todos porque es el Día del Padre”, señaló con respecto a los feriados.

En cuanto a las ventas en general, Garbino dijo que “hoy si no tenés promociones, no vendés. La gente quiere cuotas, aunque la gente debe tener cuidado de no acumular cuotas”

En este contexto, los comerciantes manifestaron que pese a los feriados abrirán sus puertas, principalmente el sábado previo al Día del Padre. “No estamos como para tener cerrado el comercio”, indicó.

“Son dos días de feriado y es mucho, además los sábados tenemos más gente. Tenemos que estar. Es una fecha muy importante”, expresó.

Respecto a los productos que más se demandan en la fecha, Garbino dijo que hasta ahora “son prendas de vestir y anteojos”

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