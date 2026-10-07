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Guale CRECIDA

El río Uruguay continuará creciendo en los próximos días

Según la información comunicada por la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, el nivel del río presentará tendencia ascendente en los próximos días. El mismo comenzaría a partir del viernes.

7 Oct, 2026, 18:06 PM
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Según la información comunicada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande:

“Hasta la hora 15:00 de mañana, el caudal medio diario evacuado variará entre 18.000 y 17.000 m³/s.

Las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 11,50 y 11,80 metros, respectivamente.

El nivel del embalse tenderá a 32,60 m.

El nivel del río presentará tendencia ascendente en los próximos días.

Vertederos Abiertos”.

 

Alturas esperadas para la erogación pronosticada

 

De mantenerse las condiciones en el río de la Plata (a la altura de la desembocadura del río Uruguay – 1.75 m al Cero Local en Nva. Palmira), y de darse el caudal máximo previsto a ser erogado por Salto Grande (18.000 m3 /s), se estima que las alturas en los puertos aguas abajo de la Represa podrían ascender a los siguientes valores:

 

Estos niveles podrían alcanzarse a partir del viernes en Colón/Paysandú, y posteriormente hacia aguas abajo.

 

Tendencia

 

El río continuará creciendo a niveles mayores los próximos días aguas abajo de la represa.

 

Pronóstico

 

Están previstos eventos de precipitación importantes para los próximos días en toda la cuenca. La ocurrencia o no de estas precipitaciones terminarán de definir el alcance de la crecida. Se recomienda prestar atención a los comunicados oficiales de los próximos días.

 

Fuente: Comisión Técnica Mixta de Salto Grande - Gerencia General - Área Hidrología - 07/10/2026

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