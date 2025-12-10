El Ñandubaysal espera la temporada con la mejor expectativa

Guillermo Navarro, desde el equipo de comunicación del balneario camping Ñandubaysal, manifestó en RADIO MÁXIMA que “la expectativa es muy buena de cara a la temporada de verano”.

Aseguró que las consultas a través de las redes sociales y el número de whatsapp se incrementaron en los últimos días.

“La expectativa es muy buena y tenemos una mirada muy positiva de aquí a la temporada. Si bien, viene paulatinamente, ya hay reservas para enero y febrero. Con las proyecciones y las consultas apunta a ser una temporada buena, muy buena. La anterior no fue mala pero siempre apostamos a que sea mejor”.

El predio ofrece diferentes servicios, entre ellos, hospedaje en distintos ambientes, y conexión de wifi para los visitantes, como los dormís, el hosting y el glamping. También hay servicios para los motorhome”, indicó Navarro.

“Se trabaja principalmente con reservas. El servicio que se ofrece es de hotel, en medio de la naturaleza. Son servicios diferentes porque son públicos diferentes. Están los tradicionales acampantes que no cambian el camping y la carpa y el contacto con la naturaleza, y otros que piden otro tipo de servicios”, señaló Navarro.

La tarifa de precios “se va a respetar durante toda la temporada, los precios de hoy son también los precios de Semana Santa”, aseguró Navarro. Las entradas se pueden comprar a través de la página web del predio, con fecha abierta de visita, en el siguiente enlace: https://www.nandubaysal.com.ar/

Las entradas que se compren vía online tienen un precio diferencial más económico, respecto de las que se compran en la puerta del balneario.