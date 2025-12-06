Un joven fue detenido mientras intentaba forzar autos estacionados en San Luis y Urquiza

Al llegar al lugar, los policías aprehendieron en flagrancia a un hombre de 28 años, quien fue sorprendido manipulando los rodados. Según se informó, ninguno de los vehículos presentaba daños visibles al momento de la intervención

.

De inmediato, se dio aviso al Fiscal en turno, quien dispuso el traslado del detenido a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia para los trámites correspondientes.

Las autoridades aguardan ahora la radicación de las denuncias formales por parte de los damnificados para avanzar con las actuaciones de rigor.

