 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale DETENIDO

Un joven fue detenido mientras intentaba forzar autos estacionados en San Luis y Urquiza

Este sábado, personal de Comisaría Cuarta intervino tras una alerta del Comando Radioeléctrico, luego de que dos vecinos informaran haber visto a un individuo intentando forzar vehículos estacionados en la intersección de San Luis y Urquiza.

6 Dic, 2025, 14:11 PM

Al llegar al lugar, los policías aprehendieron en flagrancia a un hombre de 28 años, quien fue sorprendido manipulando los rodados. Según se informó, ninguno de los vehículos presentaba daños visibles al momento de la intervención

.

De inmediato, se dio aviso al Fiscal en turno, quien dispuso el traslado del detenido a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia para los trámites correspondientes.

 

Las autoridades aguardan ahora la radicación de las denuncias formales por parte de los damnificados para avanzar con las actuaciones de rigor.

Temas

DETENIDO AUTORIDADES DAÑOS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso