Guale MEMORIA

Las 37 víctimas de la dictadura en Gualeguaychú tendrán una placa en la Plaza San Martín

El descubrimiento de la placa se realizará el 10 de diciembre en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

8 Dic, 2025, 14:10 PM

Este miércoles, 10 de diciembre, Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, descubrirán una placa en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. En la misma se incluye los nombres de las 37 personas de Gualeguaychú desaparecidas en la dictadura.

 

El acto se realizará a partir de las 18 horas convocado por Madres de Plaza de Mayo junto a diversas organizaciones sociales de la comunidad.

En el mismo también se hará un repintado de los pañuelos blancos en la Plaza San Martín y a las 20 horas el descubrimiento de la placa

 

Cabe recordar que el trabajo de investigación del Museo de la Memoria Popular Osvaldo Delmonte, rescató los nombres de 16 personas que no figuraban en el memorial inaugurado en 2019.

MEMORIA

