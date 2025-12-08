Este martes habrá un corte total por 12 horas en el puente Méndez Casariego

La interrupción del tránsito permitirá completar la restauración del paso sobre el río Gualeguaychú. Estos trabajos de mantenimiento y puesta a punto son los primeros que se realizan en décadas.

Este martes, 9 de diciembre, a partir de las 17 horas, el tránsito vehicular sobre el puente Méndez Casariego permanecerá completamente interrumpido hasta las 5 de la mañana del miércoles. La medida se adopta para finalizar los trabajos de reasfaltado y restauración de la estructura, tareas que no pueden realizarse con el paso habilitado.

Durante esta etapa se aplicará el riego de liga, un tratamiento esencial que une las capas del pavimento en una sola estructura monolítica, previniendo desprendimientos, agrietamientos y otros daños. Finalizada esta etapa, se procederá al asfaltado definitivo del puente, que concluirá la restauración completa de uno de los pasos más transitados de la ciudad.

Se solicita a los conductores que utilicen la Ruta N°136 como alternativa entre Gualeguaychú y Pueblo Belgrano y que extremen las precauciones en la zona durante la interrupción del tránsito.

Los trabajos se realizan por iniciativa del intendente Mauricio Davico, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y funcionalidad en el puente tras décadas sin intervenciones de esta magnitud.

Temas RESTAURACION