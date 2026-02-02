Murgas de Gualeguaychú participaron del desfile inaugural del Carnaval 2026 en Fray Bentos

El Carnaval 2026 en Uruguay se vive intensamente a través de la propuesta “Carnaval en Movimiento”, que tuvo su inicio el domingo 1 de febrero en la ciudad de Fray Bentos, con desfiles y tablados que marcaron el comienzo de las celebraciones.

En el marco del convenio de hermanamiento entre Gualeguaychú y la República Oriental del Uruguay, se continúan fortaleciendo acciones culturales que enlazan pueblos, memorias y tradiciones compartidas a ambos lados del río.

En este contexto, el Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Cultura, Deporte y Juventud, recibió la invitación del director de Cultura de la Intendencia de Río Negro, Leonardo Martínez Russo, para que murgas de la ciudad participaran del Desfile Inaugural del Carnaval 2026.

Accedieron a la convocatoria las murgas Los Colombianos y Los Cocoliches, que representaron a Gualeguaychú en el desfile realizado el domingo 1 de febrero sobre la tradicional avenida 18 de Julio de Fray Bentos, en lo que constituyó el primer evento oficial del Carnaval en el departamento de Río Negro.

Desde Gualeguaychú viajaron dos agrupaciones murgueras, con un total de 70 integrantes, que fueron recibidos y acompañados durante toda la jornada. La delegación se alojó en el balneario Las Cañas, recorrió sitios emblemáticos de la ciudad y participó del desfile central, que volvió a realizarse luego de varios años.

Vecinos acompañaron la celebración desde las veredas, muchos de ellos sentados en reposeras, disfrutando del paso de murgas, grupos de baile y comparsas, en una verdadera postal festiva y comunitaria.

Durante la jornada, la delegación de Gualeguaychú compartió un encuentro con el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto; el director de Turismo, Carlos Fagetti; el director de Cultura, Leonardo Martínez Russo; y otras autoridades, en un clima de cordialidad e intercambio, donde se dialogó sobre la importancia de las políticas culturales de integración regional que hacen posibles estos encuentros.

La comitiva estuvo integrada por el subsecretario de Cultura, Deporte y Juventud, Luis Castillo; el concejal Juan Pablo Castillo; la coordinadora del Corso Popular Matecito, Noelia Amarillo; y la coordinadora del Museo del Carnaval, Marcela Faiad.

La participación de la murga Los Colombianos, histórica agrupación con más de cinco décadas de trayectoria, y de Los Cocoliches, representantes de la nueva generación murguera del Barrio Norte y tricampeones de la edición 2025, puso en valor el carnaval de los barrios, la identidad cultural y el trabajo colectivo que caracteriza a los Corsos Populares Matecito, declarados bienes culturales de la ciudad, la provincia y la Nación.

Municipalidad de Gualeguaychú