Obras Sanitarias realizó en enero casi 650 intervenciones en la red de agua y el sistema cloacal

Durante enero, la Dirección de Obras Sanitarias de Gualeguaychú ejecutó un total de 642 intervenciones vinculadas al mantenimiento, reparación y control del servicio de agua potable y del sistema cloacal en distintos sectores de la ciudad.

Del total de acciones concretadas, 353 correspondieron a la red de agua potable y 289 al sistema de desagües cloacales, en el marco de una planificación orientada a sostener el funcionamiento continuo de ambos servicios.

En lo referido a la red de agua potable, los equipos técnicos abordaron situaciones de baja presión o falta de suministro en 24 oportunidades.

A su vez, se resolvieron 78 pérdidas detectadas en calzada y otras 210 localizadas en veredas, lo que implicó tareas puntuales sobre cañerías y conexiones domiciliarias.

En paralelo, se efectuaron 41 recambios de componentes, entre ellos 27 vinculados al servicio de agua, dos al sistema cloacal y 12 llaves de paso, acciones que permitieron restituir condiciones normales de prestación y mejorar la operatividad del tendido existente.

En cuanto al sistema cloacal, las intervenciones alcanzaron las 289 actuaciones durante el mismo período, de las cuales 163 casos fueron por obstrucciones en conductos, una de las problemáticas más frecuentes en redes de este tipo.

Además, se realizaron 79 reparaciones por desbordes en calzada, con impacto directo en la vía pública y en la salubridad urbana.

El balance mensual incluye también 24 inspecciones en bocas de registro y 23 controles domiciliarios, instancias clave para la detección temprana de fallas y el seguimiento del estado general del sistema.

Vale destacar el agradecimiento de la Dirección de Obras Sanitarias a la paciencia de todos los vecinos de Gualeguaychú, tanto con las reparaciones como los inconvenientes que ocasionan las mismas. Al mismo tiempo, se informa que el esquema de trabajo implementado busca priorizar los trabajos más urgentes, los cuales son los que afectan a una mayor cantidad de personas, pero que esto no quita que los reclamos y pedidos de reparaciones más pequeños no es que no sean tenidos en cuenta.

Por esto mismo, el volumen de trabajos ejecutados durante enero refleja la intensidad de la demanda sobre infraestructuras que funcionan de manera permanente y que requieren intervención técnica constante.