Hasta el sábado habrá cortes de calles en el microcentro

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas a la circulación vehicular en el microcentro de la ciudad, más específicamente en las zonas aledañas a la plaza San Martín.

El principal corte de tráfico se produce en la esquina de Urquiza y Mitre, frente al Sanatorio San Lucas, y el tráfico vehicular se verá afectado total y por completo hasta Chalup, a lo largo de todo el margen sur de la plaza.

Por razones técnicas, como el fraguado del hormigón, este corte permanecerá hasta, como mínimo, el sábado 28, y la razón de la variabilidad temporal radica en las condiciones climáticas de los próximos días.

Cuando finalicen los trabajos en ese lugar, las labores se trasladarán a uno metros más al sur, y la interrupción total del tráfico vehicular será sobre calle 3 de Febrero, entre 25 de Mayo y San Martín.

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, que consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana, y dichas obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.