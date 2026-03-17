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Guale CALLES

Hasta el sábado habrá cortes de calles en el microcentro

Las interrupciones se deben a las tareas de recuperación del pavimento urbano. El más importante, en la zona de la plaza San Martín, se prolongará hasta, por lo menos, el próximo sábado.

17 Mar, 2026, 14:40 PM

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas a la circulación vehicular en el microcentro de la ciudad, más específicamente en las zonas aledañas a la plaza San Martín.

 

El principal corte de tráfico se produce en la esquina de Urquiza y Mitre, frente al Sanatorio San Lucas, y el tráfico vehicular se verá afectado total y por completo hasta Chalup, a lo largo de todo el margen sur de la plaza.

 

Por razones técnicas, como el fraguado del hormigón, este corte permanecerá hasta, como mínimo, el sábado 28, y la razón de la variabilidad temporal radica en las condiciones climáticas de los próximos días.

 

Cuando finalicen los trabajos en ese lugar, las labores se trasladarán a uno metros más al sur, y la interrupción total del tráfico vehicular será sobre calle 3 de Febrero, entre 25 de Mayo y San Martín.

 

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, que consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

 

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

 

Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días.

 

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana, y dichas obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.

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