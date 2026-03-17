La tormenta provocó caídas de postes y árboles en Gualeguaychú

El temporal de viento con ráfagas de viento de 72 km/h y de lluvia ocurrido en la tarde de este martes en Gualeguaychú provocó la caída de árboles y postes en distintos lugares de Gualeguaychú.

Ante una consulta, desde Defensa Civil se informó a MÁXIMA que cayeron unos 7 árboles y ramas, entre 8 y 10 postes de teléfonos y 2 columnas de alumbrado público.

En consecuencia, desde media tarde recorren la ciudad cuadrillas del área de poda de Espacios Verdes, Telecom, personal de Tránsito por cortes y de Defensa Civil y de la Dirección de Energía por las columnas de alumbrado público.

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