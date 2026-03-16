Una mujer activó el botón antipánico al sentirse amenazada por su hijo

En horas del mediodía, alrededor de las 11:25, personal policial de Comisaría Tercera intervino en un domicilio ubicado en calle Rodo al 400, tras la activación de un botón antipánico por parte de una mujer.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la solicitante, quien manifestó que su hijo se había presentado en el domicilio, donde la insultó y amenazó, a pesar de existir medidas restrictivas vigentes que le prohíben acercarse.

En las inmediaciones de la vivienda, a pocos metros del lugar, los uniformados localizaron al joven señalado, procediendo a su demora.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del mismo, previa notificación de sus derechos y garantías. Asimismo, se recepcionó la denuncia correspondiente a la damnificada y se realizaron las actuaciones de rigor en el lugar.

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