El misterio de la bala que apareció en el corsódromo

En la mañana de este jueves de Navidad, un vecino que paseaba su perro en la zona del corsódromo, encontró una munición en cercanías de la casa rosada.

Se trata, según entendidos, de una munición calibre 38.

“Es una munición vieja que no está percutada, no está golpeada, es de un calibre importante”, describió.

El vecino encontró la bala tirada en el piso, en la vereda interna del corsódromo, a metros de la casa rosada y de la zona de juegos del Parque de la Estación, un hallazgo realmente inusual.