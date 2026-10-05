El miércoles 7 de octubre será día no laborable en Gualeguaychú

Este miércoles 7 de octubre será día no laborable en Gualeguaychú en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. Por este motivo, no habrá atención al público en las dependencias administrativas del Gobierno de Gualeguaychú.

En el área de Salud, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados durante toda la jornada y retomarán su atención habitual el jueves 8 de octubre.

En tanto, el servicio de recolección domiciliaria de residuos se desarrollará con normalidad, de acuerdo con los días y horarios correspondientes a cada sector de la ciudad.

Los Puntos Verdes también permanecerán abiertos para la recepción de residuos, mientras que el Cementerio Norte atenderá en su horario habitual, de 7 a 19 h.

El transporte público mantendrá su funcionamiento y los demás servicios municipales esenciales continuarán prestándose con sus cronogramas habituales durante la jornada.

El estacionamiento medido no funcionará durante el día no laborable y la atención administrativa en las distintas dependencias se retomará el jueves 8 de octubre.

Cada 7 de octubre se celebra el Día de Nuestra Señora del Rosario. Además de ser patrona de Gualeguaychú, la Virgen del Rosario también es patrona de otras localidades de Entre Ríos, entre ellas Paraná, Rosario del Tala, Gualeguay, Crespo y Oro Verde.

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