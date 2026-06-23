Más de 70 propuestas se presentaron al Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura

La convocatoria 2026 del Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura finalizó la semana pasada, en el marco de una política pública que, por tercer año consecutivo, acompaña al sector cultural local con herramientas de financiamiento y formación.

En esta edición se recibieron más de 70 propuestas, que actualmente se encuentran en instancia de evaluación. Las presentaciones incluyen solicitudes de becas de formación y proyectos culturales vinculados a distintas disciplinas artísticas, con propuestas que reflejan la diversidad del entramado cultural de Gualeguaychú.

Desde la Dirección de Cultura se destacó el nivel de participación alcanzado y se valoró el trabajo de artistas, gestores y trabajadores de la cultura que presentaron iniciativas orientadas a la producción, la formación y el desarrollo cultural de la ciudad.

Los proyectos serán evaluados de acuerdo con los criterios establecidos en el reglamento del programa, que contemplan la relevancia y pertinencia cultural en relación con el contexto local, la participación comunitaria, la sostenibilidad y viabilidad económica, el grado de innovación y creatividad, y la capacidad de gestión y ejecución de cada propuesta.

Los resultados serán comunicados a los beneficiarios y publicados durante la primera semana de julio, a través de los canales oficiales.

El Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura cuenta este año con una inversión superior a los 30 millones de pesos, destinada a becas de formación y al financiamiento de proyectos culturales, con el objetivo de acompañar la producción artística local y promover nuevas oportunidades de desarrollo para el sector.

Municipalidad de Gualeguaychú

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