 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale Cultura

Más de 70 propuestas se presentaron al Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura

La convocatoria 2026 finalizó la semana pasada y actualmente los proyectos se encuentran en etapa de evaluación. El programa cuenta con una inversión superior a los 30 millones de pesos para becas de formación y proyectos culturales.

23 Jun, 2026, 18:44 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

La convocatoria 2026 del Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura finalizó la semana pasada, en el marco de una política pública que, por tercer año consecutivo, acompaña al sector cultural local con herramientas de financiamiento y formación.

 

En esta edición se recibieron más de 70 propuestas, que actualmente se encuentran en instancia de evaluación. Las presentaciones incluyen solicitudes de becas de formación y proyectos culturales vinculados a distintas disciplinas artísticas, con propuestas que reflejan la diversidad del entramado cultural de Gualeguaychú.

 

Desde la Dirección de Cultura se destacó el nivel de participación alcanzado y se valoró el trabajo de artistas, gestores y trabajadores de la cultura que presentaron iniciativas orientadas a la producción, la formación y el desarrollo cultural de la ciudad.

 

Los proyectos serán evaluados de acuerdo con los criterios establecidos en el reglamento del programa, que contemplan la relevancia y pertinencia cultural en relación con el contexto local, la participación comunitaria, la sostenibilidad y viabilidad económica, el grado de innovación y creatividad, y la capacidad de gestión y ejecución de cada propuesta.

 

Los resultados serán comunicados a los beneficiarios y publicados durante la primera semana de julio, a través de los canales oficiales.

 

El Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura cuenta este año con una inversión superior a los 30 millones de pesos, destinada a becas de formación y al financiamiento de proyectos culturales, con el objetivo de acompañar la producción artística local y promover nuevas oportunidades de desarrollo para el sector.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

Cultura Ciudad CONVOCATORIA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso