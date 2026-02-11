Sauret: “asistimos a un cambio de época y la universidad debe repensarse”

Sauret resaltó el “cambio de época” por el que atraviesan las universidades y sus estudiantes y explicó que “las circunstancias que tiene la sociedad, forman y modifican a quienes van a ser sus alumnos”, aclaró.

En este sentido, el rector observó que “en 20 años ha habido cambios en la sociedad entrerriana, nacional y mundial, que repercuten en los hábitos de estudios, en las tecnologías y en la conformación de sus visiones”.

Uno de los aspectos que resaltó Sauret, en este contexto, es la era digital, que se afianza en formas cotidianas, en los estudiantes, en las familias y en la sociedad. Pero aclaró que el uso de “los celulares, las redes y los juegos, no implica que la tecnología sea usada por el joven para mejorar sus conocimientos”.

Sobre este análisis, definió que “está en crisis el sistema de lecto comprensión y del lenguaje”

“El lenguaje de las nuevas generaciones ha decrecido. Usan menos cantidades de palabras, y las que palabras que utilizan, no siempre expresa su mentalidad”, indicó Sauret.

“Este dato es muy importante”, continuó el rector, “porque tendrán que oír a sus profesores con un lenguaje técnico. El abismo entre el lenguaje cotidiano y el del aula, obliga a que la universidad genere actores que achiquen la brecha”.

Finalmente el rector pidió tener en cuenta la contención emocional de los estudiantes en el marco de la era digital, donde “consideran que los instantáneo es un valor. Es importante pero no es un valor”, afirmó el profesional.

La Universidad de Concepción del Uruguay comenzó el ciclo lectivo con la recepción a los ingresantes, en un acto realizado en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú.