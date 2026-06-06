El Indio Solari dejó su huella en Gualeguaychú

El recital se realizó luego de varios días de inestabilidad, por lo que el barro se convirtió en algo inesperado y distintivo de la presentación del ídolo del rock argentino, fallecido el 5 de junio de 2026.

La previa se vivió durante varios días, con la llegada de fanáticos ricoteros de diversos puntos del país, y se hizo más intensa el mismo sábado en la zona de la Costanera, junto al río Gualeguaychú.

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad controló el ingreso de unos 2500 colectivos y combis, y trabajaron en la seguridad más de 1100 policías.

La presentación del Indio se inició poco después de las 22, con “Pajaritos, bravos muchachitos”. Aquella noche, el Indio invitó a algunos miembros de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, al escenario subieron Sergio Dawi, Walter Sidotti, y Semilla Bucciarelli. De esta manera, estaba toda la conformación inicial de la banda, salvo por la ausencia de Skay Beilinson.

Una vez que subieron todos al escenario, interpretaron un tema inédito de Los Redonditos: "Nene Nena".

En medio del frío y el barro en el predio del hipódromo, el espectáculo enmarcado en pantallas psicodélicas y fuegos artificiales, terminó a la medianoche.

El Indio Solari llegó el día antes y se alojó en La Posada del Puerto junto a su mujer y a su hijo, y su buen trato fue destacado por el personal del alojamiento.

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