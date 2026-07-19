Intentó cometer dos robos y terminó detenido tras forcejear con un vecino

Un violento episodio delictivo tuvo lugar este sábado por la noche, cuando un hombre de 37 años fue aprehendido por la policía tras intentar cometer dos ilícitos de forma consecutiva y enfrentarse a uno de los damnificados.

El hecho se registró alrededor de las 22:15, momento en que personal de la Comisaría Tercera recibió un alerta sobre una pelea en la vía pública y la presencia de una persona desvanecida en la intersección de las calles Montana y Rosario.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia del sospechoso tendido en el suelo. Tras las primeras averiguaciones, se entrevistaron con un vecino de 35 años, quien relató que minutos antes el individuo había ingresado a su domicilio con claras intenciones de robo.

Según detalló el damnificado, al intentar interceptarlo durante la huida, el sospechoso lo amenazó exhibiendo un arma de fuego. Tras un forcejeo entre ambos, se logró reducir al sujeto, descubriéndose posteriormente que el arma utilizada era de utilería (plástico).

La situación se complicó para el aprehendido cuando un segundo vecino, de 28 años, se presentó ante los uniformados para denunciar que el mismo hombre había sido visto intentando sustraer elementos de diversos vehículos estacionados en las inmediaciones de su vivienda.

Ante la flagrancia de los hechos, el fiscal en turno ordenó la aprehensión del individuo de 37 años, quien quedó a disposición de la justicia bajo la carátula de tentativa de hurto. Actualmente, se realizan las actuaciones de rigor y se procede a la toma de declaraciones de los damnificados para avanzar con la causa.