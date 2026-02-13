Detuvieron a un joven por violar medidas en contexto de violencia

Este viernes alrededor de las 11:00 horas, personal de la Comisaría Novena, intervino, tras ser comisionado por el Comando Radioeléctrico a inmediaciones de calles Gutemberg y Luciana Tack, en colaboración con efectivos de Comisaría Cuarta, ante un hecho de violencia de género.

Al arribar al lugar, los funcionarios se entrevistaron con una mujer de 44 años, quien manifestó ser víctima de violencia por parte de su ex pareja, un hombre de 29 años, sobre quien pesaban medidas judiciales vigentes.

Informada la situación a la Fiscalía de Género en turno, se dispuso la inmediata aprehensión del individuo y su traslado a dependencias de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Asimismo, se solicitó la colaboración de personal de Minoridad para el traslado de la víctima, a fin de garantizar su resguardo y la recepción de la correspondiente denuncia formal. La causa continúa en trámite con intervención de la Fiscalía requirente.

Prensa Jefatura

