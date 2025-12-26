El Club Cerro Porteño celebra sus primeros 50 años de vida

Fundado el 27 de noviembre de 1975 en Colonia El Potrero, departamento Uruguay, kilómetro 245, fruto del esfuerzo y la visión de un grupo de vecinos que soñaron con un espacio de encuentro, deporte y comunidad.

Los primeros integrantes de su comisión directiva fueron Guillermo “El Zorro” Fiorotto como presidente, Carlos Beras como Secretario y Vicente “Tongo” Procura como tesorero, quienes marcaron el camino inicial de una institución que, con el paso de los años, se transformó en un emblema para la localidad.

En el acto de este sábado se realizará desde las 19.00 con la recepción de autoridades e invitados, luego se procederá al descubrimiento de tres placas en homenaje a los pioneros fundadores de la institución en estos 50 años de trayectoria y posteriormente se realizará un homenaje a los campeones del Torneo de Ascenso de 2019, como así también a los campeones de Sub 17 en 2024 y a las representantes de vóley, que fueron campeonas en la Liga Municipal.

Asimismo, habrá una distinción para todas las disciplinas que forman parte de la vida institucional y deportiva de Cerro Porteño, cerrando con una cena show que tendrá a Marcelo Teubner y su Conjunto como número principal.

