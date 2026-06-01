Se informa que el Área de Participación Ciudadana comenzó a funcionar en su nueva sede ubicada en calle España 423. Esta mudanza forma parte de una reorganización destinada a optimizar la atención al público y brindar un espacio más accesible y adecuado para el desarrollo de las actividades que impulsa el área.

Participación Ciudadana desempeña un rol fundamental en la articulación entre el Estado municipal y la comunidad. Desde esta nueva ubicación, el equipo técnico continuará trabajando de manera permanente en la promoción de herramientas de democracia directa y en el acompañamiento de las iniciativas comunitarias que surgen en los distintos barrios.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se invita a referentes de entidades intermedias y a vecinos en general a acercarse a la nueva oficina de España 423 para realizar consultas, recibir asesoramiento sobre proyectos vigentes e informarse sobre las distintas propuestas de participación democrática que se desarrollan en la ciudad.

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