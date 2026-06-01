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Guale POLICIALES

Encuentran en Plaza de Aguas una moto robada en Ituzaingó al 2000

Personal policial de recorrida por el eco paseo localizó el motovehículo en aparente estado de abandono. Su propietario había denunciado el domingo en comisaría Novena.

1 Jun, 2026, 20:30 PM

En horas de la mañana de este lunes, alrededor de las 07:10, personal de la sección Comando Radioeléctrico que se encontraba realizando recorridas preventivas en la zona de Eco paseo Plaza de Agua localizó un motovehículo en aparente estado de abandono.

 

El rodado, una motocicleta modelo GLH 150 cc, sin dominio colocado, fue hallado junto a un árbol, en proximidades del arroyo que atraviesa el sector interno del predio.

 

Tras las primeras averiguaciones, se procedió a la consulta y verificación de los números de motor y chasis del vehículo, constatándose que los mismos coincidían con los datos de un rodado denunciado como sustraído. Asimismo, se estableció que al momento de la intervención el vehículo aún no registraba pedido de secuestro vigente en los sistemas consultados, debido a que la denuncia por su sustracción había sido radicada durante la jornada del domingo en Comisaría Novena por parte del damnificado.

 

Informado de la situación, el Fiscal de turno de la Unidad Fiscal de propiedad dispuso el formal secuestro del mismo para su resguardo en la dependencia policial.

Se dio intervención al personal idóneo para llevar adelante las diligencias de rigor, quedando el rodado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

 

Prensa Jefatura Dptal Gchu

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