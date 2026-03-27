El área de Malvinas recibirá una donación para fortalecer la memoria colectiva

El Gobierno de Gualeguaychú convoca a vecinos a ser parte de la entrega de libros sobre Malvinas, que se realizará el próximo 1 de abril a las 9 horas en el Área de Malvinas, ubicado en 25 de Mayo 734. La actividad consistirá en la donación de ejemplares pertenecientes a la escritora local Zulma Nicolini Rollano, presidenta de la Asociación Argentina de Escritores de Gualeguaychú.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva y promover el acceso a materiales que abordan la historia y el significado de la causa Malvinas, especialmente en el marco de las actividades conmemorativas del 2 de abril.

Zulma Nicolini Rollano es una reconocida escritora de la ciudad, cuya trayectoria ha sido destacada a nivel nacional. En 2025 recibió un importante reconocimiento del Instituto Browniano por su libro “El mar... Los marinos... Los poemas...”, una obra considerada la única antología poética que rinde homenaje a los marinos argentinos.

La donación de estos libros representa un gesto significativo que permitirá acercar a la comunidad materiales vinculados a la historia y la soberanía, promoviendo la reflexión y el conocimiento desde una mirada cultural y educativa.

El Gobierno de Gualeguaychú continúa impulsando acciones que promueven la memoria, la identidad y el reconocimiento, invitando a toda la comunidad a participar de este significativo encuentro.

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