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Guale DONACIÓN

El área de Malvinas recibirá una donación para fortalecer la memoria colectiva

En el marco de las actividades conmemorativas por Malvinas, el área recibirá una donación de libros con el objetivo de promover la memoria y el acceso a contenidos históricos y culturales.

27 Mar, 2026, 18:24 PM

El Gobierno de Gualeguaychú convoca a vecinos a ser parte de la entrega de libros sobre Malvinas, que se realizará el próximo 1 de abril a las 9 horas en el Área de Malvinas, ubicado en 25 de Mayo 734. La actividad consistirá en la donación de ejemplares pertenecientes a la escritora local Zulma Nicolini Rollano, presidenta de la Asociación Argentina de Escritores de Gualeguaychú.

 

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva y promover el acceso a materiales que abordan la historia y el significado de la causa Malvinas, especialmente en el marco de las actividades conmemorativas del 2 de abril.

 

Zulma Nicolini Rollano es una reconocida escritora de la ciudad, cuya trayectoria ha sido destacada a nivel nacional. En 2025 recibió un importante reconocimiento del Instituto Browniano por su libro “El mar... Los marinos... Los poemas...”, una obra considerada la única antología poética que rinde homenaje a los marinos argentinos.

 

La donación de estos libros representa un gesto significativo que permitirá acercar a la comunidad materiales vinculados a la historia y la soberanía, promoviendo la reflexión y el conocimiento desde una mirada cultural y educativa.

 

El Gobierno de Gualeguaychú continúa impulsando acciones que promueven la memoria, la identidad y el reconocimiento, invitando a toda la comunidad a participar de este significativo encuentro.

 

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