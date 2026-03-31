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Guale POLICIALES

Dos hombres fueron detenidos con objetos cuya procedencia no pudieron justificar

Dos hombres de 30 y 33 años fueron detenidos en la mañana de este martes luego de ser interceptados por la Policía mientras transportaban objetos de origen dudoso en la zona de Del Valle y España.

31 Mar, 2026, 15:56 PM

El procedimiento se realizó alrededor de las 09:30, cuando personal del Comando Radioeléctrico que patrullaba el sector observó a los individuos trasladando un mueble tipo vinoteca de madera y un reel de pesca, lo que motivó su identificación.

 

Al ser consultados, los hombres aseguraron que habían encontrado los elementos en un contenedor ubicado en Avenida Parque y Doello Jurado, pero al verificar esa información, los efectivos no lograron constatar la existencia del mismo en el lugar señalado.

 

Ante esta situación, y por disposición de la Fiscalía en turno, se procedió a la detención de ambos sujetos y al secuestro de los objetos, mientras se investiga su procedencia.

 

Los dos hombres fueron trasladados a Jefatura Departamental, donde quedaron a disposición de la Justicia.

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