Dos hombres fueron detenidos con objetos cuya procedencia no pudieron justificar

El procedimiento se realizó alrededor de las 09:30, cuando personal del Comando Radioeléctrico que patrullaba el sector observó a los individuos trasladando un mueble tipo vinoteca de madera y un reel de pesca, lo que motivó su identificación.

Al ser consultados, los hombres aseguraron que habían encontrado los elementos en un contenedor ubicado en Avenida Parque y Doello Jurado, pero al verificar esa información, los efectivos no lograron constatar la existencia del mismo en el lugar señalado.

Ante esta situación, y por disposición de la Fiscalía en turno, se procedió a la detención de ambos sujetos y al secuestro de los objetos, mientras se investiga su procedencia.

Los dos hombres fueron trasladados a Jefatura Departamental, donde quedaron a disposición de la Justicia.

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