Dos siniestros viales con víctimas fatales se resolvieron en juicios abreviados

Este viernes en los Tribunales de Gualeguaychú se llevaron a cabo dos audiencias de Juicio Abreviado por siniestros viales con víctimas fatales.

La primera fue presidida por el Vocal Maurico Derudi, quien homologó el acuerdo para Alejo Cabrera, de 20 años de edad, quien deberá cumplir una pena de prisión de 3 años de ejecución condicional, la inhabilitación a conducir por 6 años y la realización del convenio de reeducación vial para probados y condenados condicionales por Homicidio Culposo agravado por la velocidad de su camioneta Toyota Hilux, con alcohol en sangre 0,52 ml. El siniestro ocurrió el 08/12/2024, en la ciudad de Urdinarrain. El joven conductor pierde el control, vuelca y fallece en forma instantánea Giuliana Berardo Cariaga, de 18 años de edad. En el siniestro también causa lesiones a otros 3 ocupantes del rodado.

La segunda homologación de Juicio Abreviado fue presidida por el Vocal Arturo Dumón, por Homicidio Culposo para Pamela Schulteis, de 45 años de edad. El siniestro vial ocurrió también en Urdinarrain, en el mes de Julio del año 2023, ocasión en la que embistió con su vehículo a Graciela Suarez, de 51 años, quien producto de las lesiones falleció días después. En este caso la condena de prisión de ejecución condicional es de 2 años y 8 meses, 5 años de inhabilitación para conducir, más el curso de reeducación vial.

Las dos audiencias fueron presenciadas por Aciverjus (Asociación Civil por Verdad y Justicia).

Al término de las mismas, su presidente, Miguel Gandolfo, manifestó: "ambas homologaciones están dentro de lo que se viene dando en condenas, esperando siempre una verdadera Ley de Delito Vial que no dé lugar a interpretaciones"

Prensa Aciverjus

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