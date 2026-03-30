 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CONSUMO

Emiten recomendaciones para las compras de alimentos para Pascuas

Chocolates, productos panificados y pescados: consejos para elegir y prevenir riesgos durante las celebraciones

30 Mar, 2026, 17:18 PM

En el marco de las celebraciones de Pascua, se recuerda la importancia de adoptar medidas de cuidado al momento de adquirir y consumir alimentos, con el objetivo de prevenir enfermedades y garantizar prácticas seguras en los hogares.

 

Entre las principales recomendaciones, se destaca la correcta manipulación y conservación de pescados y mariscos. Estos productos deben mantenerse siempre refrigerados, sin interrumpir la cadena de frío. En el caso de alimentos enlatados, es fundamental verificar que los envases no presenten abolladuras, hinchazón u óxido.

 

Al momento de elegir pescado fresco, se recomienda prestar atención a sus características: los ojos deben ser salientes y transparentes, las escamas brillantes y firmes al tacto, la piel húmeda y rígida, las branquias de color rojo y sin olor desagradable, y las aletas deben mantenerse firmes.

 

Respecto a los productos panificados, como roscas de Pascua, se sugiere verificar que cuenten con un correcto envasado, controlar la fecha de vencimiento y observar sus características organolépticas. En el caso de elaboraciones artesanales, es importante que dispongan de rótulos que indiquen su procedencia.

 

Por último, en relación a los huevos de chocolate, se recomienda que su superficie sea lisa y brillante, sin manchas blancas, y que no hayan estado expuestos al sol o a altas temperaturas, ya que esto puede alterar su calidad.

 

Estas recomendaciones buscan promover hábitos responsables de consumo y reforzar las acciones de prevención para cuidar la salud de la comunidad durante estas fechas especiales.

Temas

CONSUMO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso