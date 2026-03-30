Emiten recomendaciones para las compras de alimentos para Pascuas

En el marco de las celebraciones de Pascua, se recuerda la importancia de adoptar medidas de cuidado al momento de adquirir y consumir alimentos, con el objetivo de prevenir enfermedades y garantizar prácticas seguras en los hogares.

Entre las principales recomendaciones, se destaca la correcta manipulación y conservación de pescados y mariscos. Estos productos deben mantenerse siempre refrigerados, sin interrumpir la cadena de frío. En el caso de alimentos enlatados, es fundamental verificar que los envases no presenten abolladuras, hinchazón u óxido.

Al momento de elegir pescado fresco, se recomienda prestar atención a sus características: los ojos deben ser salientes y transparentes, las escamas brillantes y firmes al tacto, la piel húmeda y rígida, las branquias de color rojo y sin olor desagradable, y las aletas deben mantenerse firmes.

Respecto a los productos panificados, como roscas de Pascua, se sugiere verificar que cuenten con un correcto envasado, controlar la fecha de vencimiento y observar sus características organolépticas. En el caso de elaboraciones artesanales, es importante que dispongan de rótulos que indiquen su procedencia.

Por último, en relación a los huevos de chocolate, se recomienda que su superficie sea lisa y brillante, sin manchas blancas, y que no hayan estado expuestos al sol o a altas temperaturas, ya que esto puede alterar su calidad.

Estas recomendaciones buscan promover hábitos responsables de consumo y reforzar las acciones de prevención para cuidar la salud de la comunidad durante estas fechas especiales.

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