Rotary recaudó más de $3 millones para colaborar con el Hogar de Ancianos Cura Jeannot

Este 23 de septiembre, Rotary Club Gualeguaychú y Rotary Club Gualeguaychú Oeste hicieron entrega a la Comisión Directiva de la Pía Unión San Antonio – Hogar de Ancianos Cura Jeannot de lo recaudado en el marco de la 133° Expo Rural Gualeguaychú, realizada los días 12 y 13 de septiembre, incluyendo también los aportes y colaboraciones recibidos en los días previos y posteriores al evento.

El total entregado fue de $3.145.000, compuesto por $1.470.000 en efectivo y $1.675.000 en transferencias.

La cifra refleja mucho más que una recaudación: detrás de cada ladrillo simbólico, cada aporte y cada colaboración hubo vecinos, comercios, empresas y personas que decidieron involucrarse y acompañar una obra que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del Hogar.

La iniciativa volvió a demostrar la capacidad de una comunidad que, cuando encuentra un objetivo común, transforma pequeños gestos individuales en resultados concretos.

Desde ambas instituciones se destacó especialmente el acompañamiento de la Sociedad Rural Gualeguaychú, que brindó el espacio dentro de la 133° Expo Rural para acercar el proyecto a la comunidad, dar a conocer el avance de la obra y generar nuevas formas de colaboración.

Cada persona que se acercó al stand, adquirió un ladrillo simbólico, realizó una donación, compartió la campaña o ayudó a difundirla formó parte de este resultado.

Los $3.145.000 entregados son, en definitiva, el aporte de una comunidad que eligió involucrarse y seguir construyendo colectivamente.

La entrega quedó formalizada mediante un acta firmada por Aldana Gusmeroli Cis, Presidente de Rotary Club Gualeguaychú, y Rocío Suárez, Presidente de Rotary Club Gualeguaychú Oeste. Recibió conforme, en representación de la Comisión Directiva del Hogar de Ancianos Cura Jeannot, Gustavo Fariña, Tesorero.

El trabajo continúa con un mismo objetivo: que el acompañamiento de toda la comunidad permita seguir avanzando en la obra y en las necesidades del Hogar.