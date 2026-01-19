¿Dónde se descartan los residuos especiales?

El Gobierno de Gualeguaychú invita a la comunidad a hacer uso de las Estaciones de Transferencia, espacios habilitados para la disposición adecuada de residuos especiales.
Las Estaciones Verdes, dependientes de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, a cargo de Ivana Zecca, están ubicadas en: Calle Tropas y Presidente Perón (frente al predio del exfrigorífico) y en Boulevard Martínez y Maestra Torrilla (zona oeste de la ciudad).
Horarios de Atención
Lunes a sábados: 7 a 19
Domingos: 8 a 18
¿Qué residuos se pueden llevar?
Se pueden disponer residuos inorgánicos voluminosos y residuos verdes que no pueden ser recogidos por el servicio de recolección domiciliaria. Entre los residuos aceptados se encuentran:
Chatarra
Cuadros de bicicletas
Restos de poda
Escombros
Restos de sillas plásticas rotas
Cajones
Vidrio
Neumáticos
Restos de muebles
Madera
Nylon
Cartón
Papel
Aceite vegetal usado (aceite de fritura)
Residuos peligrosos de origen domiciliario como pilas, baterías, tóners, y focos de bajo consumo
¿Cómo disponer los residuos?
Los residuos deben ser separados dentro de la estación de transferencia en diferentes volquetes señalizados para cada tipo de residuo. Esta tarea debe ser realizada por el vecino, acompañado de los coordinadores de la Estación. Se recuerda que es fundamental respetar la disposición correcta para mantener el orden y la eficiencia de las Estaciones Verdes.
