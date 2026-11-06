Estacionó mal y descubrieron que era un auto robado hace pocos días

Personal de la Sección Comando Radioeléctrico, en la tarde de este viernes, mientras realizaba recorridas preventivas, en la intersección de calles Bolívar y Mitre, observó un automóvil Peugeot 206 mal estacionado sobre la vereda norte de calle Bolívar.

Al advertir el deterioro de la chapa patente, los efectivos procedieron a verificar el dominio colocado, constatando posteriormente que la numeración no coincidía con los grabados en los cristales del rodado.

Tras realizar las averiguaciones correspondientes, se estableció que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente por robo, con fecha 19 de octubre de 2026, solicitado por autoridades de la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires.

Puesta en conocimiento la Fiscalía local, se dispuso el secuestro del automóvil y la identificación de su conductor, un hombre de 33 años.

La intervención permitió detectar y recuperar un vehículo que presentaba irregularidades en su identificación y sobre el cual pesaba un requerimiento judicial vigente

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